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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يرحب بخطوات السفر المباشر من مصر إلى السعودية بداية من الأربعاء

عودة الطيران
عودة الطيران

رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بسماح وزارة الداخلية السعودية بالقدوم المباشر إلى المملكة من دول (مصر، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، والهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها، على أن يتم تطبيق الحجر الصحى المؤسسى عليهم 5 أيام، بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، وذلك بدءا من الأربعاء القادم.


وقال "حنفي" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه الخطوة من جانب دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة ستكون له اثاره الايجابية على الاستثمار والتبادل التجارى والعمالة المصرية لدى السعودية اضافة الى اثاره الايجابية على المواطنين المصريين الراغبين فى اداء مناسك العمرة موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية على هذه الخطوة التى لقيت ترحيباً كبيراً وواسع النطاق من المصريين.


وكان مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية قد أعلن تخفيف قيود السفر بين المملكة ومصر، مع تطبيق الحجر المؤسسي فى المملكة لمدة 5 أيام فقط، وقال إنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من مصر وعدد من الدول وهى: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443 هـ الموافق 1 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

مصر مجلس النواب فيروس كورونا السعودية كورونا وزارة الداخلية

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