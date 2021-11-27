الأهلي السعودي يخوض معسكرا خارجيا في أبوظبي بفترة التوقف الدولي

تحتضن أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، معسكر فريق الأهلي السعودي، خلال فترة التوقف الدولي، بحسب صحيفة “الرياضية”.

وطبقًا للمصادر ذاتها، جاء اختبار أبو ظبي موقعًا لمعسكر الأهلي السعودي بالتشاور بين الجهاز الإداري والألباني بيسنيك هاسي، مدرب الفريق، على أن يمتد أسبوعًا، تتخلله مواجهة تجريبية.

ومنح هاسي لاعبيه إجازةً لمدة سبعة أيام، تبدأ من اليوم، بعد الفراغ من مباراتهم في الجولة الـ 13 أمام النصر، أمس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

وكان أهلي جدة قد تلقى خسارة أمام النصر بنتيجة (2-1)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي السعودي في الوقت الحالي المركز التاسع برصيد 15 نقطة، من 13 جولة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

