ارتكبوا 5 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الماشية بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ قيام (6 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"- أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا - مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات "الماشية" متخذين من دائرة مركز شرطة البرلس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (5) وقائع بدوائر مراكز (البرلس – الحامول – الرياض )بإجمالى 8 رؤوس ماشية وأرشدوا عن رأس ماشية داخل حظيرة ملك أحدهم وكذا سيارة نقل المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ملك أحدهم وأضافوا ببيعهم باقى الماشية وشرائهم (مركبة "توك توك"- 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 4 هواتف محمولة) من متحصلات بيع رؤوس الماشية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.