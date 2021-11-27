عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا 5 جرائم.. سقوط عصابة سرقة الماشية بكفر الشيخ

كلبش
كلبش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ قيام (6 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية"- أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا - مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات "الماشية" متخذين من دائرة مركز شرطة البرلس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (5) وقائع بدوائر مراكز (البرلس – الحامول – الرياض )بإجمالى 8 رؤوس ماشية وأرشدوا عن رأس ماشية داخل حظيرة ملك أحدهم وكذا سيارة نقل المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ملك أحدهم وأضافوا ببيعهم باقى الماشية وشرائهم (مركبة "توك توك"- 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية – 4 هواتف محمولة) من متحصلات بيع رؤوس الماشية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ى جرائم السرقة

موضوعات متعلقة

عصابة من 14 شخصا تقتحم متجرا ويسرقون منتجات بـ120 ألف دولار

ترشيحاتنا

التامين الصحي في عامه الثاني.. خدمات صحية بطريقة آدمية وميكنة كافة الخدمات

علي جمعة يكشف الحقائق المستنبطة من قصة خلق سيدنا آدم الواردة في القرآن

وفاة والد زوجة محمد هنيدي

وزير قطاع الأعمال: 150 مليون جنيه تكلفة تطوير محلج الزقازيق المطور

انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب العاصفة "أروين"

نعتذر للجماهير.. حمدي النقاز يتحدث عن هزيمة أهلي جدة أمام النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

لأول مرة.. التأمينات تزف بشرى سارة لـ العمالة غير المنتظمة

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

الصحة: اللقاح والكمامة والتباعد البدني وغسل اليدين أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

مصل جديد ضد أوميكرون خلال أسابيع| 6 قرارات مصرية لمنع تسربه

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

فيديو

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ