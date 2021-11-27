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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة الوطنية تطلق حملة احميها من الختان فى 10 محافظات

صدى البلد

تُطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة  اليوم فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"  ، وذلك في ١٠  محافظات ضمن محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهم ( الغربية و دمياط، وكفرالشيخ، واسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة، والبحيرة ،والإسماعيلية، والوادى الجديد ) وذلك خلال الفترة من ٢٧-٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ .
وأكدت الأستاذة ايزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج و الحملات التوعوية بالمجلس أن  الحملة تهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة ، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة .
يذكر أن حملة طرق الأبواب تنطلق تزامناً مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وتتضمن  الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث و الذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية فى ابريل الماضى بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث .

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