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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: فرحة عالمية لـ أم الدنيا بافتتاح طريق الكباش

الكباش
الكباش

أعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن سعادتها الغامرة بالاهتمام العالمي الكبير بالاحتفالية العالمية لطريق الكباش بمحافظة الأقصر والتي تمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، معتبرة الاهتمام العالمي بهذا الحدث الاسطوري أكبر ترويج للاثار والسياحة المصرية اقليمياً وعالميا. 


وقالت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم، إن أكبر دليل على ذلك التغريدة من لويس ميجيل بوينو ، المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على حسابه الرسمي وبموقع تويتر مهنئا مصر بافتتاح طريق الكباش الجديد والتى قال فيها: “أتابع مثل الكثيرين حول العالم، حفل افتتاح طريق الكباش الجديد، ألف مبروك لأم الدنيا مصر”. 


وتابعت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن فرحة العالم وتقديمه التهنئة لمصر لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال الدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية معربة عن ثقتها التامة فى أن مصر سوف تعود لتتألق سياحياً واثرياً على مستوى العالم كله بعد هذا النجاح الإقليمى والدولى الذى حققته الاحتفالية المبهرة والاسطورية لافتتاح طريق الكباش.


وكانت العديد من وسائل الإعلام العالمية قد حرصت على الاحتفاء مع مصر بهذا الحدث الذى قدمته مصر هدية للعالم ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني حرصت وسائل الاعلام ووكالات الأنباء العالمية على التغطية الاعلامية الكبيرة لها لهذه الاحتفالية الساحرة مستعرضة رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة مشيرة الى أن مصر أبهرت العالم بحفل ساحر لممر عمره أكثر من 3 آلاف عام ، وقدمت مصر عرضاً مذهلا تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.

مصر الاتحاد الأوروبي الأقصر مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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