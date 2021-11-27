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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين سر تضامن النواب يثمن إشادة وزير سعودي بجهود السيسي في النهوض بمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بالبرلمان تصريحات وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت بأنها شهادة كبيرة ودليل قاطع على نجاح القيادة السياسية المصرية فى استعادة مصر لدورها التاريخى والمحورى على جميع الاصعدة الاقليمية والعربية والافريقية والدولية 


وقال " المير " فى بيان له اصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك إشادة وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، خلال لقائه وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، والتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي بجهود الرئيس السيسى العظيمة في البناء والتنمية والإصلاح والنهوض بالدولة المصرية معلناً اتفاقه مع الوزير السعودى فى الاشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في التنمية والإصلاح بالمملكة العربية السعودية وتأكيده أن قوة مصر والسعودية هي قوة للعالم العربي والإسلامي وخدمة قضايا الأمة.


وأكد المهندس حسن المير أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين القاهرة والرياض تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية مشيراً الى أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعتبر نموذجاً رائعاً ومتفرداً يجب أن يسود بين جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية 


كما أعلن المهندس حسن المير اتفاقه مع وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي فى اشادته بجهود وزارة الأوقاف المصرية ووزيرها الدكتور محمد مختار جمعة في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر الظلامي المتطرف مؤكداً أن دور وزارة الاوقاف كان عضيماً وكبيراً ومسانداً بكل قوة وحسم للجهود الجبارة والناجحة للقيادة السياسية ولابطال وصقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى سحق وهزيمة مواجهة الارهاب والارهابية 


وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، ظيره المصري نسخة من كتاب الله (عز وجل) من مطبوعات مجمع الملك فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف، كما أهداه درع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة.


من جهته عرض وزير الأوقاف، جانبًا من الجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالدولة المصرية وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية والسلام الإنساني، كما ثمن دور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحرمين الشريفين وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدًا على متانة العلاقة وأهميتها بين الدولتين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.


وأشاد وزير الأوقاف بجهود وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف بصفة عامة والفكر الإخواني الهدام بصفة خاصة، وأهدى نظيره السعودي نسخة من الإصدار الثاني لسلسلة (رؤية) للفكر المستنير الذي يضم خمسة عشر كتابًا في مقدمتها كتاب (الجاهلية والصحوة)، وكتاب (هؤلاء هم الإخوان)، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير السعودي.

مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب السعودية

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