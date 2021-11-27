الحرب مشتعلة| مصير سد النهضة في حال سقوط أديس أبابا

تعيش إثيوبيا حالة من الصراع الدامي، المستمر على مدار العام الماضي منذ نوفمبر 2020، بين جبهة تحرير شعب تيجراي، والجيش الإثيوبي الفيدرالي من جهة أخرى، وتحاول قوات تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان والتي تبعد 130 كم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ظل تكرار الولايات المتحدة وفرنسا وباقي دول العالم نداءات الخروج من إثيوبيا بسبب سوء الأحوال الأمنية وفشل مجلس الأمن في إيجاد تسوية سياسية للنزاع.

وفي هذا الصدد، استضاف "صدى البلد"، اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، والشئون الأفريقية، في ندوة حوارية، لاستعراض آخر الأوضاع والتطورات في إثيوبيا، و التكهن بمستقبل الحرب في إثيوبيا في حال سقطت العاصمة أديس أبابا، بجانب مصير سد النهضة في ظل هذا الصراع.

اشتعال القرن الأفريقي

قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي، والشئون الأفريقية، إن منطقة القرن الأفريقي شهدت حروب ونزاعات كبيرة منذ القرن الماضي، من الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن، ولعل آخر الحروب القريبة كان في عام 2006، عندما دخل الجيش الإثيوبي العاصمة مقديشو في الصومال للقضاء على المحاكم الإسلامية، وكان في ذلك الوقت حليفا للجيش الأمريكي، ومن أكبر شركائه للقضاء على الإرهاب في القرن الأفريقي.

وأكد عبد الواحد، أن منطقة القرن الأفريقي مشتعلة وتتأثر كلها ببعضها، وبالتالي فإن سقوط أديس أبابا له العديد من السلبيات على المستوى الخارجي والداخلي، موضحا أنه خارجيا، ستنتقل حالة عدم الاستقرار والفوضى إلى المنطقة بالكامل خاصة لأن هناك عمليات احتقان على الحدود بين إثيوبيا والسودان في منطقة الفشقة، وأيضا حالة من الاحتقان بين قوات إقليم تيجراي و أريتريا، بسبب مساعدة الجيش الأريترتي للجيش الإثيوبي في الجرائم في إقليم تيجراي نوفمبر 2020.

وأوضح أنه بسبب تلك النزاعات، وفي حال سقوط أديس أبابا، فإن حالة الفوضى ستعم المنطقة، وستنتشر النزاعات والحروب العسكرية في المنطقة بالكامل.

مستقبل الداخل الإثيوبي

أما على مستوى الداخل في إثيوبيا، قال عبد الواحد إنه في حال سقوط أديس أبابا في قبضة التيجراي، فإن المطالبات لباقي القوميات الأخرى بالانفصال ستعلو أصواتها، حيث سنجد باقي قوميات إثيوبيا تطالب بالانفصال عن الدولة وتتشكل دول عرقية جديدة، في أقاليم مثل الأورومو و العفو، وغرب الصومال ومنطقة قميز وبني شنقول المقامة عليها سد النهضة التي تطالب بالانفصال عن إثيوبيا.

مصير سد النهضة

أما بالنسبة لـ مصير سد النهضة في وسط كل تلك الصراعات، فإن السد عليه حراسات شديدة، مكونة من فرقتين عسكريتين من الجيش الإثيوبي، ومنظومة صواريخ، لأن هذا المشروع بالنسبة للإثيوبيين هو مشروع قومي، وحالوا تصويره أنه تنموي، ولكنه لن يساعد إثيوبيا في التنمية لأن إثيوبيا لا تحتاج المياه والكهرباء بهذه الشدة، وإنما هو مشروع سياسي بالدرجة الأولى، يهدف إلى السيطرة على شرق أفريقيا، والمياه بالمنطقة.

وأوضح أن سد النهضة مأمن تماما من القوات الإثيوبية، وفي حال سقطت أديس أبابا في يد تيجراي، فإنهم سيحرصون على المشروع أيضا، لأن تيجراي هو من أسس سد النهضة، ويهدفون إلى مشروع تيجراي الكبير، وهو مشروع توسعي يهدف إلى الوصول إلى الامبراطورية الإثيوبية القديمة.

واختتم قائلا: "سيكون هناك حماية لسد النهضة سواء من الجيش أو قوات تيجراي، إلا في حالة انتشار الصراعات والحروب الأهلية، فلن تتمكن أي حكومة من تكاليف البناء والذي وصل لـ 80%، ويحتاج 20 من التعلية للوصول للمراحل النهائية في بناء السد والتشغيل الكامل".