الزراعة: تحصين أكثر من 2.3 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.





حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و181 ألف و599 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 631 ألف و556 رأس أبقار، 371 ألف و989 رأس جاموس، 158 ألف و399 رأس أغنام، 19 ألف و655 رأس ماعز" حتى 24 نوفمبر الحالي وتحصين مليون و160 ألف و393 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 615 ألف و75 رأس أبقار، 368 ألف و906 رأس جاموس، 156 ألف و299 رأس أغنام، 19 ألف و655 رأس ماعز، 458 راس جمال حتى 24 نوفمبر ايضاً.



وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.