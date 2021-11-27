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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لـ العامري فاروق عقب أزمة منصب النائب أمس في انتخابات الأهلي

صدى البلد

أعرب العالمي فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بفوز قائمة الخطيب أمس في الانتخابات.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تعب السنيين فى حب النادىلى الغالى على القلب".

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت فعالياتها أمس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2025 .

 

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية وكما حسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.

واحتفل محمد الدماطي الفائز بعضوية مجلس إدارة النادى الأهلي، رفقة أعضاء الجمعية العمومية والجماهير بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة القضائية المشرفة على ماراثون العملية الانتخابية.

نتائج انتخابات النادي الأهلي
 

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد على النحو التالي:

 

محمود الخطيب رئيسا للنادى الأهلي بـ 19307 صوتا

 

المهندس العامرى فاروق نائبا للرئيس 19472 صوتا

 

المهندس خالد مرتجى أمينا للصندوق بـ  14210

 

أعضاء فوق السن 
 

حسام غالى 19223

طارق قنديل 18253

محمد سراج 18701

محمد شوقى 17804

محمد الدماطي 19254

محمد الغزاوى 18087

مهند مجدى 17220

 

أعضاء تحت السن 
 

محمد الجارحى 15102

مى عاطف 14281

 

كان خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أكد أن الجمعية العمومية للقلعة الحمراء واعية لافتا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب سوف يستكمل برنامج عائلة الأهلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

 

قال خالد مرتجي عبر تصريحات تليفزيونية: الأهلي له الفضل علينا وربنا يقدرنا ونخدم الأهلي فى أى منصب والجمعية العمومية واعية ويمثل جمهور النادي الأهلي العظيم.

 

استطرد خالد مرتجي : الجمعية العمومية منحت الثقة للكابتن محمود الخطيب من 2017 وحتى 2021 وظهر برنامج عائلة الأهلى الذى حقق خلاله مجلس الإدارة غالبية البرنامج الانتخابي الخاص به.

 

أضاف خالد مرتجي : الخطيب كشف عن استكمال برنامج عائلة الأهلي والقادم أفضل وسيكون به الكثير من الإنجازات على مستوى الخدمات والشركات ونعمل على أن يكون النادي الأهلي نمبر وان وأن يكون على القمة ونكون سبب البسمة على وجوه الشعب المصري.

 

وقال خالد مرتجي أيضا : أنا أعمل ضمن منظومة جديرة بالإحترام والقائمة يسودها الإنسجام والتفاهم والتناغم ووضعنا مع محمود الخطيب خطة الأربع سنوات المقبلة التى تحقق طموحات الجماهير الأهلاوية.

 

ورفض خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي توجيه رسالة إلى خالد الدرندلي المرشح الخاسر فى إنتخابات النادي الأهلي التى جرت أمس الجمعة.

 

وقال خالد مرتجي، عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج أون تايم سبورت ردأ على طلب شوبير توجيه رسالة للدرندلي: أرفض توجيه أى رسالة إلى خالد الدرندلي بعد الفوز بمنصب أمين الصندوق وإعفيني من الخوض بالحديث فى هذا الأمر وربنا ييسر.




 

 

الخطيب الأهلى طارق قنديل اللجان الانتخابية حسام غالي رئيس النادي الأهلي

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