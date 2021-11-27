الداخلية التونسية تكشف ملابسات محاولة اقتحام مبنى الوزارة.. تفاصيل

قالت وزارة الداخلية التونسية إنه بمراجعة التسجيلات والمعاينات الفنية المتعلقة بالحادث الذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أمس ، تبين أنه تم الاشتباه في شخص ملتحي ويحمل حقيبة على كتفه ما أثار ريبة أفراد الأمن الذين قاموا بمتابعته.



وأضافت الوزارة - في بيان لها - أنه تم مطالبة المشتبه فيه بإظهار وثائق هويته ما جعله يفتح حقيبته ويخرج منها سكينا وساطورا ويحاول الاعتداء على كل من يقترب منه وهو ما دفع إلى مطاردته من أفراد الأمن وبعض المواطنين فقام بالقفز على الحواجز الفاصلة بين ممر المشاة ومبنى الوزارة.



وأشارت الوزارة إلى أنه رغم محاولة التصدي له من أفراد الأمن وتكرار دعوته للاستسلام وإلقاء ما بيديه، واصل مواجهة كل من يقترب منه مشهرا الساطور ، واستمر في الجري يمينا ويسارا ثم باقترابه نحو مبنى الوزارة أشهر سلاحه مرة أخرى محاولا الاعتداء على فرد أمن كان في مواجهته الأمر الذي اضطره إلى إطلاق النار عليه فسقط أرضا وتمت السيطرة عليه وتجريده مما كان يحمله ونقله بواسطة سيارة الإسعاف للمستشفى للعلاج.



وأثبتت التحريات الأولية أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة ودرس بالخارج، واستخدم في تنقله سيارة خاصة ومصنف لدى مصالح وزارة الداخلية تكفيري والأبحاث جارية لكشف باقي ملابسات الواقعة.