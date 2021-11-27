استشاري مناعة : فايزر تُعلن صناعة لقاح جديد لمتحور " أوميكرون" خلال 100 يوم | فيديو

قال الدكتور محب شلبي استشاري المناعة وزميل الكلية الملكيبة بلندن ، إن أسباب تحور الفيروس عند إصابة شخص لديه مناعة ضعيفة يقوم الفيروس بالدخول إلى الخلايا وعمل نسخة جديدة منه وهذه النسخ هى التي تقوم بالانتشار وهذا مايسمى التحور الفيروسي .

وأضاف الدكتور محب شلبي عبر زووم ببرنامج " صباحك مصري " والمُذاع على فضائية " أم بي سي مصر 2 " ، أن فايزر أعلنت أنه في خلال 100 يوم سيقوموا بصناعة لقاح كورونا جديد للمتحور الذي تم اكتشافه مؤخرًا وأيضًا الشركات الأخرى المنتجة للقاحات أعلنت أنها تقوم بالعمل على جيل جديد من اللقاحات .



وتابع الدكتور محب شلبي ، أنه في خلال 3 أسابيع سيتم اختبار اللقاحات الموجودة حاليًا وإن ثُيت عدم فاعليتها سيتم عمل جيل جديد من اللقاحات .

