جنازة مهيبة لشهداء لقمة العيش بالأردن فى مسقط رأسهم بالفيوم…. شاهد

شيع المئات من أهالى قرية جهينة التابعة للوحدة المحلية لقرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جثمان الشهيد خالد علي أحد شباب ضحايا بئر دولة الأردن، عقب وصول جثمانه بطائرة مصر للطيران ، بعد ان أنهى المسئولون بمطار القاهرة اجراءات خروج الجثمان فى دقائق معدودة.

كان الدكتور احمد الأنصارى محافظ الفيوم قد أجرى اتصالا بالخارجية المصرية والسفارة المصرية بدولة الاردن الشقيق لسرعة أنهاء اجراءات التصريح لنقل جثامين الثلاثة شباب الذين لقوا مصرعهم فى بئر بالأردن.

كما أرسل محافظ الفيوم 3 سيارات أسعاف أمس لأحضار جثامين الثلاثة شباب بالمجان ، وتوصيلهم الى أسرهم بقرية شعلان بمركز يوسف الصديق .

ونظرا لإجراءات الشحن بالطائرات فتم شحن جثمانيين فقط فى طائرة وصلت أمس الى مطار القاهرة الدولى والجثمان الثالث يصل فى السابعة من صباح اليوم االسبت الى محافظة الفيوم .

كما تواصل النائب يوسف الشاذلى عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى يوسف الصديق وأبشواى بالسفارة المصرية بالاردن ، وساهم ايضا فى سرعة انهاء أجراءات شحن الجثامين الى القاهرة.

كان قد لقى ثلاثة شباب مصرعهم، من قريه شعلان التابعة لمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، بدولة الأردن أثناء عملهم ، عقب أنهيار يئر مياه جوفية بهم وسقوطه بهم أثناء غربتهم للبحث عن لقمة العيش وتوفير حياة كريمة لأسرتهم.

تلقي عائلات الشباب خبر وفاة ابنائهم من وزارة الخارجية وهم كل من عمرو عبد الحميد الهاين في العقد الثالث من العمر، وعلاء طلعت الهاين في العقد الثاني من العمر وخالد علي عبد الونيس في العقد الثالث من العمر.

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