السعودية والأرجنتين تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم “السبت”، مع رئيس مجلس النواب الأرجنتيني سرخيو توماس ماسا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة.



وأكد وزير الخارجية السعودي - خلال لقائهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية وخاصة في ضوء "رؤية المملكة 2030".



وتناول اللقاء أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.