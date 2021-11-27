نقل البرلمان تناقش توحيد تبعية قطاع السكة الحديد بمحافظة قنا.. غدا

تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، في اجتماعها غدا الأحد، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتبدأها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي محمود، بشأن ضرورة توحيد تبعية قطاع السكة الحديد بمحافظة قنا، إما للمنطقة الجنوبية (الأقصر) أو للمنطقة الوسطى (أسيوط) بدلاً من تقسيم تبعية بين المنطقتين.



وأيضا تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد خليل، بشأن تراكم كميات كبيرة من قضبان ومخلفات السكك الحديدية بطول مسار خط سكة حديد بنى سويف اللاهون الذي تم إلغاؤه منذ عشرون عاماً.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن سوء حالة مزلقان طهطا البحري سوهاج وتزويده بالأجراس تفاديًا لوقوع الكثير من الحوادث.