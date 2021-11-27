عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| عميد آثار القاهرة: احتفال طريق الكباش أفضل ترويج للسياحة.. وجامعة عين شمس تستهدف 51 قرية ضمن "حياة كريمة"

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تجارة عين شمس: نتعامل بحزم مع حالات الغش.. وحظر اصطحاب الموبايل داخل اللجان
قال الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسى  الأول بالكلية لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية والعربية، وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية، سوف تنتهي غدا، الأحد، مؤكدا سير وانضباط اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 

عن احتفال طريق الكباش.. عميد آثار القاهرة: أفضل ترويج للسياحة بمحافظة الأقصر
علق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، على افتتاح طريق الكباش خلال الايام القليلة الماضية، قائلا: "إنه إنجاز يضاف الي انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير الدكتور خالد العناني.

 

رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرضا فنيا بكلية التربية النوعية
افتتح الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، المعرض الفني لإبداعات طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والذى نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة فى  إطار حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقام اعتباراً من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر ضمن المبادرات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة.

 

بنات عين شمس تنظم مسابقة دينية فى حفظ وتجويد القرآن الكريم
قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة الثقافية والإعلامية بإتحاد كلية البنات جامعة عين شمس  تنظيم المسابقة الدينية فى حفظ و تجويد القرآن الكريم ( كاملاً- نصف - ثلث القرآن) و الأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية.

 

التغيرات المناخية.. أبرز ما ناقشه عبد الغفار بالاجتماع الأول للمجالس النوعية
ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمُقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أحمد مجدي جبر المُشرف على المجالس النوعية، ورؤساء المجالس النوعية، والقائمين بأعمال نواب رئيس الأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية.

 

جامعة عين شمس: نستهدف 51 قرية من الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة"
كشف  الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دور جامعة عين شمس في المشاركة ضمن مشروع حياة كريمة لافتا أن الجامعة تعمل علي 4 اتجاهات بشكل مباشر وهي طبي ،توعوي ،حرفي ومهاري ، ومحو الامية.

 

حياة كريمة.. رئيس جامعة سوهاج يعلن انطلاق الفوج الثاني للقوافل الرياضية بالمراغة
أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق الفوج الثاني من معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع، لاستكمال فعالياته الخدمية بقري ومراكز المحافظة، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية لطلاب الفرقة الأولى فى الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر القادم، وذلك في إطار تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة.

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تعلن اكتشاف إصابات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

من مدريد.. اللقاء القضائي بين محكمتي النقض المصرية والإسبانية

مصدر مقرب من وائل الإبراشي: حالته الصحية مستقرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي

فورد رينجر موديل 2023 تخطف الأنظار بمواصفات قوية

نشرة أخبار العالم |إشادات دولية جديدة بطريق الكباش.. رعب وطوارئ وحظر سفر من متحور كورونا أوميكرون.. استفزاز جديد من إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

رجل : زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها.. شاهد رد مبروك عطية

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

فيديو

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

اﻟﻤﺰﻳﺪ