أخبار التعليم| عميد آثار القاهرة: احتفال طريق الكباش أفضل ترويج للسياحة.. وجامعة عين شمس تستهدف 51 قرية ضمن "حياة كريمة"

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تجارة عين شمس: نتعامل بحزم مع حالات الغش.. وحظر اصطحاب الموبايل داخل اللجان

قال الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول بالكلية لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية، وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية والعربية، وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية، سوف تنتهي غدا، الأحد، مؤكدا سير وانضباط اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

عن احتفال طريق الكباش.. عميد آثار القاهرة: أفضل ترويج للسياحة بمحافظة الأقصر

علق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، على افتتاح طريق الكباش خلال الايام القليلة الماضية، قائلا: "إنه إنجاز يضاف الي انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير الدكتور خالد العناني.

رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرضا فنيا بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، المعرض الفني لإبداعات طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والذى نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة فى إطار حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقام اعتباراً من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر ضمن المبادرات الدولية لمنظمة الأمم المتحدة.

بنات عين شمس تنظم مسابقة دينية فى حفظ وتجويد القرآن الكريم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة الثقافية والإعلامية بإتحاد كلية البنات جامعة عين شمس تنظيم المسابقة الدينية فى حفظ و تجويد القرآن الكريم ( كاملاً- نصف - ثلث القرآن) و الأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية.

التغيرات المناخية.. أبرز ما ناقشه عبد الغفار بالاجتماع الأول للمجالس النوعية

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمُقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أحمد مجدي جبر المُشرف على المجالس النوعية، ورؤساء المجالس النوعية، والقائمين بأعمال نواب رئيس الأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية.

جامعة عين شمس: نستهدف 51 قرية من الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة"

كشف الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دور جامعة عين شمس في المشاركة ضمن مشروع حياة كريمة لافتا أن الجامعة تعمل علي 4 اتجاهات بشكل مباشر وهي طبي ،توعوي ،حرفي ومهاري ، ومحو الامية.

حياة كريمة.. رئيس جامعة سوهاج يعلن انطلاق الفوج الثاني للقوافل الرياضية بالمراغة

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق الفوج الثاني من معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع، لاستكمال فعالياته الخدمية بقري ومراكز المحافظة، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية لطلاب الفرقة الأولى فى الفترة من ١٢ نوفمبر حتي ٢٤ ديسمبر القادم، وذلك في إطار تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة.