فور استغاثتها.. محافظ المنوفية يأمر بتوفير سكن لأسرة تقيم في خيمة بالشارع

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، صرف مساعدة مالية عاجلة وتوفير سكن كريم للمواطنة "دعاء عبد الحميد " وذلك بعد استغاثتها علي مواقع السوشيال ميديا، مناشدة محافظ المنوفية مساعدتها بتوفير مسكن ملائم لها وأسرتها.

جاء ذلك بحضور السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .



كانت المواطنة " دعاء " استنجدت بمحافظ المنوفية بعد أن توفي زوجها وترك لها 3 بنات بلا عائل أو مصدر رزق شهري واضطرت الأسرة للإقامة في الشارع تحت خيمة مصنوعة من القماش والبلاستيك لتحميها من برد الشتاء القارص بإحدى شوارع مدينة الباجور.



والتقى محافظ المنوفية بعدد من الحالات الإنسانية من مركز الباجور وذلك لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وإستمع إلى حالتهم الصحية وظروفهم المعيشية.

ووجه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لهم بالإضافة إلى تسليمهم مواد غذائية ولحوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة ، كما وجه المحافظ بتوفير سكن كريم لهم حفاظاً علي مستقبل الأسرة .



يأتي هذا في إطار حرص المحافظ الدائم علي التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .