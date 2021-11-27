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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد افتتاح طريق الكباش.. فطار سفير كندا "فسيخ ورنجة ومش": اكتشاف

إفطار السفير الكندي
إفطار السفير الكندي

استكمل لويس دوما السفير الكندي في القاهرة، تجربته في الحياة على الطريقة المصرية وذلك بعد حضوره احتفالية افتتاح طريق الكباش؛ إذ أجرى جولات لزيارة الأماكن الأثرية ثم تناول الإفطار اليوم من خلال تجربة الطعام المصري.

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ونشر دوما عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، صورتين للطعام الذي تناوله وكانت الأولى لسمك مدخن والأخرى لجبنة صعيدي.

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وكتب على الصورة الأولى للسمك المخلي باللغتين الإنجليزية والفرنسية: "هل كان هذا فسيخ أم رنجة.. نسيت.. هل كانت فسيخ أم رنجة.. لقد نسيت، ومع ذلك إنها جيدة على أي حال".

 

أما التغريدة الثانية تضمنت صورة للجبن الصعيدي المعروف بـ "الجبنة القديمة" و"المش"، ويبدو إنها نالت إعجابه إذ كتب: "المش اكتشاف".

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وكان كتب سفير كندا في القاهرة لويس دوما، على حسابه تغريدة سابقة يشيد فيها بجمال الأقصر وعظمة الحضارة المصرية.

 

ونشر العديد من الصور خلال زيارته لوادي الملكات، مرفقة بتعليق يقول: «لا شيء يضاهي جمال وادي الملكات في الأقصر».

إفطار المصرية احتفال الحضارة المصرية طفل طريق الكباش القاهرة الطعام

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