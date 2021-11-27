4 حارات..هيئة الطرق والكباري: بدأنا المرحلة الثانية من طريق القاهرة كيب تاون|فيديو

قال مصطفى مسعود، رئيس منطقة أسيوط والمنيا بهيئة الطرق والكباري، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع طريق القاهرة كيب تاون، ونعمل حاليًا في المرحلة الثانية، متابعًا: الهيئة قدمت الدراسات والإنشاءات الخاصة بالمرحلة الثالثة أيضًا والتي يصل طولها إلى 105 كيلو مترات.

وأضاف "مصطفى مسعود" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن طريق القاهرة كيب تاون يصل طوله إلى 10228 كيلومترا، مسترسلاً: الطريق ينقسم إلى 4 حارات مُقسمة بين سيارات النقل والملاكى.



وفي سياق متصل أضاف: مصر تسير بخطى ثابتة ومتقدمة في مجال صناعة الطرق والكباري ونتمنى أن نصل إلى أعلى المراكز العالمية، مشيرا إلى أن طريق الكيب تاون يعد أحد أكبر محاور الطرق في مصر بطول 1155 كيلو متراً.



وأوضح أن طريق القاهرة كيب تاون يحظى بمرونة في التصميم تتيح توسيعه في المستقبل، متابعا: "تطوير الطرق في مصر مش هيقف غير لما ننتهي من كل الطرق".