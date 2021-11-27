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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفوز ببطولة الجمهورية لألعاب القوي تحت 16 عاما

صدى البلد

فاز فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تحت 16 عامًا ناشئين وناشئات، ببطولة الجمهورية «كأس»، التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وحصد فريق الناشئين بالأهلي 7 ميداليات ذهبية، و4 فضيات و5 برونزيات، بإجمالي 16 ميدالية.

فيما نجح فريق الناشئات في الحصول على 7 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية وبرونزيتين بإجمالي 15 ميدالية.

وفاز بالمراكز الأولى من لاعبي الأهلي «ناشئين وناشئات»، في مختلف منافسات ألعاب القوى كل من عمر صابر وآدم محسن ويوسف محمود وعبد الله حسين ومحمد رجب ويوسف عزمي ويوسف شريف وسارة محمود وحبيبة أحمد وريتاج أسامة وملك حسين ونور محمد ورزان شريف ومريم حسين ولجين أحمد وسلمى أحمد وعلاء محمود.

وأعرب ياسر داوود، المدير الفني لفرق «ألعاب القوى بالأهلي»، عن سعادته بالفوز بالبطولة، مؤكدًا أن فريقي 16 عامًا «ناشئين وناشئات» يضم لاعبين مميزين.

وأضاف أن هدف الأهلي دائمًا هو الفوز بالبطولات، وإعداد جيل مميز من المواهب، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من التتويج باللقب.

ويقود جهاز «ألعاب القوى بالأهلي»، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: عادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووائل عبد العظيم ومحمد قطري وناصر عبد المنعم ومصطفى عبد النبي إداريين.

فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي النادي الأهلي المركز الأوليمبي بالمعادي فريق الناشئين بالأهلي عبد الله حسين

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