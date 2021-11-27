من صناعة صلاح.. جوتا يعزز من تقدم ليفربول أمام ساوثهامبتون

سجل فريق ليفربول، الهدف الثاني أمام نظيره ساوثهامبتون، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف من تمريرة سحرية من محمد صلاح وصلت لجوتا الذي سجلها بنجاح في الشباك.



وأحرز ليفربول هدف مبكر عن طريق لاعبه جوتا بعد تمريرة عرضية رائعة من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليتقدم "الريدز" مبكرًا بهدف دون رد.



ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، خلف مانشستر سيتي الوصيف بنقطة واحدة، وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

ويأتي ساوثهامبتون في المركز الـ13، برصيد 14 نقطة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في التشكيل الأساسي للفريق.

تشكيل ليفربول: أليسون - أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.