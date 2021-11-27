شمس يفوز على الغابة بهدفين ويقفز للمركز الرابع بالدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس، على نظيره نادي الغابة، مساء اليوم السبت، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري القسم الثالث.

أحرز أهداف الشمس كلآ من أحمد خالد في الدقيقة 12، وكشري في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وتعد مباراة الغابة هي التاسعة للفريق، حيث يمتلك الشمس 17 نقطه من 9 مباريات بعد تعادله في المباراة الأولى وخسارة الثانية والثالثة، وتعادل في الجولة الرابعة، بالإضافة إلى فوز على شبين والماظه والأميرية والمرج، وأخيراً الغابة.

ويحتل البرتقالي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري وبفارق ثلاث نقاط عن العبور متصدر الجدول.

ويأمل عيد في تحقيق أمال الشمساوية في الصعود للدرجة الثانية، بعد أن دعم مجلس الإدارة برئاسة د.أسامة أبوزيد الفريق مادياً ومعنوياً.

ويقود الجهاز فنيًا الكابتن أحمد عيد عبد الملك ويعاونه كلا من عبدالسلام نجاح مدرباً عاماً وأحمد مصطفى مدرباً للحراس، وأحمد عماد إداري الفريق.