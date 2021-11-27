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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الروسية تكشف حقيقة غزو أوكرانيا

رئيس جهاز الاستخبارات
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين

انتقد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم السبت، مزاعم الولايات المتحدة بشأن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا.


وقال ناريشكين بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إن "الهدف من تلك الادعاءات هو دفع السلطات في كييف لشن هجوم عسكري جديد على منطقة دونباس بغية إعادة تأجيج النزاع المتواصل في جنوب شرق أوكرانيا.


وأضاف: "يجب أن أُطمئن الجميع لن يحدث شيء من ذلك وأن مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة".


وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية ذكرت في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا من ثلاثة اتجاهات - من أراضي شبه جزيرة القرم وبرا وعبر بيلاروس.

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