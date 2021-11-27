الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين لدخول المقابلة النهائية في مسابقة المولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق المقابلة النهائية في مسابقة المولد النبوي الشريف لتحديد الفائزين والمراكز الأولى ، علمًا بأن جوائز المراكز العشر الأولى ستكون قيِّمة جدًّا، وستكون هناك جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه لكل من يجتاز المقابلة بما يؤكد فهمه لما قدمه من إجابات ، مع تقديم هدية من بعض إصدارات الوزارة لكل من المذكورين عن حضور المقابلة.



المجموعة الأولى : يوم الأحد الموافق 5 / 12 / 2021م ، وهم:

1. أحمد عبد الراضي محمد أحمد أسوان

2. أحمد حنفي أبوبكر محمد الوادي الجديد

3. محروس رمضان حفظي عبد العال أسيوط

4. أحمد شعراوي توفيق محمد المنيا

5. قاسم علي محمد علي خضر كفر الشيخ

6. حسين سعد محمود علي بني سويف

7. أكرم عبد المنعم عطيتو شحات الأقصر

8. أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى القليوبية

9. سعود محمد رضا حسين محمد قنا

10. طارق مختار عبدالمقصود محمد الشرقية

11. ناجي عز الدين علي عثمان المنيا

12. أحمد حسين رجب حسين سوهاج

13. محمد الغنام علي البدوي الدقهلية

14. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم القاهرة

15. خالد إسماعيل مصطفى حماد كفر الشيخ

16. شادية عبد الكريم علي رشوان سوهاج

17. علي جيلاني محمد أحمد قنا

18. مصطفى منير محمد السيد الاسماعيلية

19. هدى سامى السيد محمود بور سعيد

20. أسامة أشرف الحسيني شميس الدقهلية



المجموعة الثانية : يوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 2021م ، وهم:



21. بسمة ربيع إبراهيم زنون المنوفية

22. رحاب سعيد مصطفى حلوة المنوفية

23. سعيد مصطفى عبدالرحمن حلوه المنوفية

24. علاء عبد المجيد محمد جاهين كفر الشيخ

25. محمد سعد معوض المتولي القش الدقهلية

26. مصطفى سعيد مصطفى حلوه المنوفية

27. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا

28. أسماء مصطفى سعيد حلوه المنوفية

29. ايمن فاروق يونس رضوان المنيا

30. عبدالرحمن جمعه السيد محمد القاهرة

31. عبدالرحمن مصطفى سعيد حلوه المنوفية

32. محمد مرعي سيد علي الجيزة

33. أحمد عربي عبد المطيع علام الدقهلية

34. أسامة شعبان عبد الصبور أحمد قنا

35. بسمه محمد ربيع أبو النور الدقهلية

36. سعود نبوت عثمان علي الوادي الجديد

37. محمد ناجح سند عباس البحيرة

38. نرمين فايز محمد السيد بور سعيد

39. هاجر رمضان محمد عيد القاهرة

40. أحمد طه محمد حسن أسيوط

41. إسلام محمد عطية محمود الشرقية

42. د. نشوة محمد عبد المجيد القاهرة

43. سلسبيل محمد محمد الدقهلية

44. عادل محمد حسين محمد بني سويف

45. عبدالعظيم عطية محمد عبدالعظيم الدقهلية

46. محمد شعبان أحمد شعبان الفيوم

47. مها يوسف السيد علي البحيرة

48. نورهان بسيوني محمد بدر كفر الشيخ

49. أحمد محمد كمال محمود عطية الشرقية

50. علاء سمير فؤاد عبد العال البحيرة