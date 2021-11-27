عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن أسماء المتأهلين لدخول المقابلة النهائية في مسابقة المولد النبوي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف  أسماء من لهم حق المقابلة النهائية في مسابقة المولد النبوي الشريف  لتحديد الفائزين والمراكز الأولى ، علمًا بأن جوائز المراكز العشر الأولى ستكون قيِّمة جدًّا، وستكون هناك جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه لكل من يجتاز المقابلة بما يؤكد فهمه لما قدمه من إجابات ، مع تقديم هدية من بعض إصدارات الوزارة لكل من المذكورين عن حضور المقابلة.
 

المجموعة الأولى : يوم الأحد الموافق 5 / 12 / 2021م ، وهم:
1. أحمد عبد الراضي محمد أحمد  أسوان 
2. أحمد حنفي أبوبكر محمد الوادي الجديد
3. محروس رمضان حفظي عبد العال أسيوط 
4. أحمد شعراوي توفيق محمد المنيا 
5. قاسم علي محمد علي خضر  كفر الشيخ
6. حسين سعد محمود علي  بني سويف 
7. أكرم عبد المنعم عطيتو شحات الأقصر 
8. أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى القليوبية
9. سعود محمد رضا حسين محمد  قنا 
10. طارق مختار عبدالمقصود محمد الشرقية
11. ناجي عز الدين علي عثمان المنيا 
12. أحمد حسين رجب حسين سوهاج 
13. محمد الغنام علي البدوي الدقهلية
14. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم  القاهرة
15. خالد إسماعيل مصطفى حماد كفر الشيخ
16. شادية عبد الكريم علي رشوان  سوهاج 
17. علي جيلاني محمد أحمد قنا 
18. مصطفى منير محمد السيد  الاسماعيلية
19. هدى سامى السيد محمود  بور سعيد
20. أسامة أشرف الحسيني شميس الدقهلية


المجموعة الثانية : يوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 2021م ، وهم:


21.  بسمة ربيع إبراهيم زنون المنوفية
22. رحاب سعيد مصطفى حلوة المنوفية
23. سعيد مصطفى عبدالرحمن حلوه المنوفية
24. علاء عبد المجيد محمد جاهين  كفر الشيخ
25. محمد سعد معوض المتولي القش الدقهلية
26. مصطفى سعيد مصطفى حلوه  المنوفية
27. مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا 
28. أسماء مصطفى سعيد حلوه    المنوفية
29. ايمن فاروق يونس رضوان  المنيا 
30. عبدالرحمن جمعه السيد محمد  القاهرة
31. عبدالرحمن مصطفى سعيد حلوه المنوفية
32. محمد مرعي سيد علي  الجيزة
33. أحمد عربي عبد المطيع علام  الدقهلية
34. أسامة شعبان عبد الصبور أحمد قنا 
35. بسمه محمد ربيع أبو النور  الدقهلية
36. سعود نبوت عثمان علي  الوادي الجديد
37. محمد ناجح سند عباس البحيرة
38. نرمين فايز محمد السيد  بور سعيد
39. هاجر رمضان محمد عيد القاهرة
40. أحمد طه محمد حسن أسيوط 
41. إسلام محمد عطية محمود الشرقية
42. د. نشوة محمد عبد المجيد  القاهرة
43. سلسبيل محمد محمد  الدقهلية
44. عادل محمد حسين محمد  بني سويف 
45. عبدالعظيم عطية محمد عبدالعظيم الدقهلية
46. محمد شعبان أحمد شعبان الفيوم 
47. مها يوسف السيد علي البحيرة
48. نورهان بسيوني محمد بدر كفر الشيخ
49. أحمد محمد كمال محمود عطية الشرقية
50. علاء سمير فؤاد عبد العال البحيرة

وزارة الأوقاف مسابقة المولد النبوي

ترشيحاتنا

700 كجم وجاهزة للإبحار.. نحاتو ديكور طريق الكباش يكشفون كواليس تنفيذ المراكب والمقصورات|صور

تحالف دولي يفجر مفاجأة بشأن متحورات كورونا الجديدة

مبادئ تربيت عليها.. أول تعليق من خالد الدرندلي بعد خسارة انتخابات الأهلي

قبل مواجهة المقاولون.. كارتيرون يغادر القاهرة إلى دبي

ترك الجثة وحاول الهرب..أب يقتل نجلته خلال تعنيفها والنيابة تقرر حبسة بالإسماعيلية

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

قوات إثيوبية تشن هجوما على السودان.. وأنباء عن مقتل ضابطين بالجيش

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

غلطت مع واحدة وتبت وسبتها عشان زانية.. مبروك عطية يلقنه درسا لن ينساه

رجل : زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها.. شاهد رد مبروك عطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصطبة.. شاهدة على الحواديت الشعبية ولمة الأهل وتطورت للركنة المودرن|نوستالجيا

طلاق شيرين عبد الوهاب ووفاة وائل الإبراشي.. حقائق أم شائعات ؟

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

فيديو

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

بوسة بقي يا فيشاوي وموقف محرج لفيفي عبده.. أبرز مشاهد افتتاح مهرجان القاهرة

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ