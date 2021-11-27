وزير الشباب يهنئ شريف العريان وعبد المنعم الحسيني

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، شريف العريان نائب رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والأمين العام للجنة الأوليمبية المصرية بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي بـ 53 صوتا وبنسبة 67.9% من إجمالي الأصوات.

كما وجه صبحى التهنئة لرئيس الاتحاد المصرى للسلاح عبد المنعم الحسيني بعد فوزه بعضوية الاتحاد الدولى للسلاح فى الإنتخابات التى أقيمت اليوم بمدينة لوزان بسويسرا وحصوله على 83 صوت من إجمالى 146 صوت، وتجرى الآن انتخابات اللجان الفرعية بالاتحاد الدولى ومن المتوقع أن يكون تمثيل مصر بها متميز.

يشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بالرياضة ودعمها باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالرياضة والرياضيين مع الحفاظ على مكانة مصر الدائمة فى الصفوف الأولى بالمحافل والمسابقات الرياضية الدولية.



يشار إلى أن اتحاد الخماسى الحديث أهدى لمصر ميدالية أولمبية فى طوكيو 2020 وهى أول ميدالية أولمبية فى رياضة الخماسى الحديث للاعب مصرى وعربى وأفريقى.