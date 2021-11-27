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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يعود لمركز الوصافة برباعية في شباك ساوثهامبتون

صدى البلد

حقق فريق ليفربول، فوزا عريضا على نظيره ساوثهامبتون برباعية دون رد، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ليفربول، هدفا مبكرا عن طريق لاعبه جوتا بعد تمريرة عرضية رائعة من روبيرتسون داخل منطقة الجزاء ليتقدم "الريدز" مبكرًا بهدف دون رد.

 

وكاد ليفربول في الدقيقة الخامسة أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق عرضية من روبيرتسون من جديد تصل عند رأس ماني لكن تمر الكرة بجوار القائم.

 

جوتا عاد من جديد في الدقيقة 32 ليسجل هدف ليفربول الثاني بعد صناعة رائعة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسجل النجم البرتغالي بسهولة وتصبح النتيجة (2-0) لأصحاب الأرض.

 

ليفربول واصل اكتساح ضيفه ليسجل تياجو ألكانتارا، الهدف الثالث لفريقه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لترتطم الكرة في لاعب ساوثامبتون وتتحول في الشباك في الدقيقة 37.

واستطاع فيرجيل فان دايك أن يسجل في شباك فريقه السابق في الدقيقة 52 بعد عرضية من أرنولد يحولها المدافع الهولندي في الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل ليفربول بهذا الفوز المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، ويأتي ساوثهامبتون في المركز  الـ14، برصيد 14 نقطة.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في التشكيل الأساسي للفريق.

تشكيل ليفربول: أليسون - أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

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