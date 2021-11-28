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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 28- 11- 2021

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار استقرارا بالبنوك العاملة في السوق المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28- 11- 2021، وحتي نهاية تعاملات اليوم السبت .


وسجل متوسط سعر الصرف الأجنبي لدي البنك المركزي المصري   15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


وسجل أقل سعر الدولار أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصرف المتحد.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الإسلامي والإسكندرية" .


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، HSBC، التنمية الصناعية، المشرق، الكويت الوطني NBK، عودة، أبوظبي التجاري، الأهلي المتحد، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".
 

أعلى سعر لـ الدولار


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي".

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي

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