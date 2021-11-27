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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أستاذ أوبئة: "أوميكرون" أشد شراسة مرتين من "دلتا" وأكثر هروبا من اللقاحات

متحور فيروس كورونا
متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون

قال الدكتور اسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنه حتى الآن يوجد 60 حالة في جنوب افريقيا من  المتحور الجديد (Omicron) "أوميكرون" وتوجد أنباء عن حالات في آسيا وأوروبا.

 

وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن "أوميكرون" المكتشف في جنوب أفريقيا متوقع وصوله بسبب بطء عملية التلقيح وعدم عدالة التوزيع بالرغم من وصول جنوب إفريقيا لـ 66% من نسبة التلقيح إلا أن معظم جيرانها من الدول ما بين 3-4% فقط.

 

متحور كورونا "أوميكرون"

 

وأفاد أستاذ اقتصاديات الدواء، أن حجم التحور في "أوميكرون" هو ضعف التحور الموجود في متحور "دلتا"، مضيفا أن سماته تكون أكثر انتشارا وأكثر هروبا من اللقاحات عن دلتا، بمعني أن فاعلية اللقاحات لمنع الأعراض تقل ولكن ليس بصورة كبيرة.

 

وأضاف عنان، إننا نستطيع الحكم على شراسة التحور في "أوميكرون" بعد أسبوعين، عندما تتواجد حالات ممكن تستدعي للدخول إلي  مستشفى و4 أسابيع لمعرفه نسبة ارتفاع الوفيات.

 

وأشار إلي أن مصر وقفت الطيران القادم من جنوب  أفريقيا وأوروبا منعت 6 دول أفريقية، واليوم منظمة الصحة العالمية تعلن "أوميكرون" Omicron على قائمة التحورات المقلقة.


وتمني أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن يختفي هذا المتحور كما حدث مع متحور(مو)، وتستغرق تلك المعلومة (4 أسابيع) للتأكد منها.

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وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان، من خلال اللجنة العلمية المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، عدد من الإجراءات و التعليمات الهامة لعدم انتشار متحور فيروس كورونا الجديد.

 

وجاءت أبرز الـ  15 إجراء كالتالي :-

زيادة عدد العينات التي يتم فحصها من خلال التسلسل الجيني للفيروس في جميع محافظات الجمهورية.

الانعقاد الدائم للجنة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
أهمية التنسيق المستمر بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومي للبحوث.

التوسع في نقاط ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد لتطعيم المواطنين في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.

إجراءات ضد متحور كورونا "أوميكرون"

 إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من دول ( جنوب أفريقيا، ليسوتو، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني ) عن طريق الرحلات غير المباشرة "ترانزيت" للسفر لدول أخرى.

 حال ثبوت إيجابية الفحص لأي حالة يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

بينما من تمثل مصر وجهتهم النهائية سوف يتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع.

حال ثبوت إيجابية الاختبار يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.

 وإذا ثبتت سلبية الاختبار يتم حجره ذاتياً لمدة 7 ايام.

 إجراء فحص  pcr   في نهاية مدة الحجر.

متابعته لمدة 7 أيام من خلال فريق الحجر الصحي لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس.
تلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

 الالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا.

الالتزام بالتباعد البدني وارتداء الكمامات واستخدام مطهرات الأيدي.

 

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