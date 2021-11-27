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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باحث: جميع رهانات الإخوان باءت بالفشل.. والقرضاوي صامت بسبب فضائح الجماعة

صدى البلد

قال محمد الدويك الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن جميع رهانات جماعة الإخوان المسلمين فشلت، مضيفا: "راهنوا على المجتمع الداخلي فلفظهم ورفضهم، ثم راهنوا على الغرب الذي أصبح الآن يعمل على التخلص من هذه التوجهات، وراهنوا على بعض الحلفاء الإقليميين مثل تركيا وقطر والآن هناك توجه للتخلص منهم، كما راهنوا على العنف والتطرف والجماعات السلفية الإرهابية إلا أنه يتم الآن تجفيف كل منابع العنف سواء فى مصر أو المنطقة العربية".  


وأوضح الدويك، خلال مداخلة عبر سكاي بي، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن هناك حالة من الفشل أصابت رهانات جماعة الإخوان خلال ال7 سنوات الماضية، وهناك سقوط كامل لكافة السيناريوهات التى طرحوها.


وأشار إلى أن هناك تجفيف لبعض الأموال التى كانت تذهب إلى التنظيم وحصار جماهيري والشرق الأوسط يرتب أوراقه بدون الإخوان وهناك تيارات فكرية أخرى قد تنشأ خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "أعتقد هناك صراع مكتوم في الجماعة".
وأضاف أن إبراهيم منير ويوسف ندا أصبحا أوراقا محترقة في التنظيم الدولي الإخوان، ويلفظان أنفاسهما الأخيرة وليس لهما تأثير على الجماعة أو مستقبلها، فمستقبل الجماعة في يد بعض المخابرات الإقليمية التى تحركها وبيد الشعب الذي لفظهم وفي يد الحكومات التى أكدت على تجاوز حقبة الإخوان.


ولفت إلى أن يوسف القرضاوي مفتي الجماعة صامت بسبب الفضائح الشديدة التى تمر بها الجماعة والتى لم تمر بها من قبل، مؤكدًا أن هناك حالة من الارتباك العام في الجماعة.

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