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رئيس التحرير
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باحثة علوم سلوكية: تعاقب الفصول يغير الحالة المزاجية.. والاستيقاظ مبكرًا يزيل الاكتئاب..فيديو

رضوى غريب، الباحثة
رضوى غريب، الباحثة في العلوم السلوكية والتأهيل النفسي

قالت رضوى غريب، الباحثة في العلوم السلوكية والتأهيل النفسي، إن  تغيير الفصول يؤدي إلى تغير الحالة المزاجية، مشيرة إلى أن الحالة المزاجية في الشتاء تتأثر بسبب قلة الاضاءة نتيجة غياب الشمس، وهذا قد يزيد الاكتئاب الموسمي ، خاصة في فصول الخريف والشتاء.

وتابعت "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاته ، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، ان الاكتئاب الموسمي  هو عبارة  عن اضطرابات تحدث في فصول معينة في العام، مضيفة أن الشخص الذي يحب فصل الشتاء قد لا يتعرض للاكتئاب الموسمي او يصاب به لمدة يومين فقط او ثلاثة.

ولفتت إلى أن الاكتئاب بصفة عامة عبارة عن حالة شعورية بالضيق والملل والحزان ، والميل إلى الانطواء والعزلة ،وعدم الرغبة في الرد على أي شخص.

قالت رضوى غريب، الباحثة في العلوم السلوكية والتأهيل النفسي،  إن هناك إمكانية للخروج من الاكتئاب من خلال  ممارسة الرياضة،  مضيفة أن الاكتئاب الذي لا يستمر أكثر من 3 أيام فهو  عرضي ناتج من الضغوط الحياتية .

 وتابعت "غريب"،  أن الاكتئاب يزيد لدى المرأة بصورة أكبر عن الرجل، وهذا يرجع إلى أن الرجل قادرة على تحمل ضغوطات الحياة عن المرأة، وهذا سبب قوامة الرجل.

وشددت على ضرورة عدم تجاهل الكثير من الامور السلبية، لأن هذا يزيد من الضغوط الحياتية، وقد يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب ، مضيفة أن من يستيقظ متأخر يميل إلى الاكتئاب، معقبة: "لازم نحاول نستيقظ بدري، ونشوف الشمس، هذا يقلل الاكتئاب إلى حد كبير"

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