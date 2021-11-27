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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقرار اللجنة القضائية.. سر استبعاد العامري فاروق من الاعتماد بمجلس الأهلي الجديد

العامري فاروق
العامري فاروق

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، تشكيل مجلس الأهلي الجدد، مع استبعاد العامري فاروق، الذ كان مرشحا على منصب نائب الرئيس؛ وذلك بناء على قرار اللجنة القضائية التى أشرفت على الانتخابات.

وقالت اللجنة الأولمبية، إن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قررت عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقاً لنص المادة (43/2 ) من لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلي لاتخاذ شئونها، وانتهت اللجنة القضائية بناء علي ذلك، إلى إعلان النتيجة النهائية التى أسفرت عنها العملية الانتخابية عن الدورة الإنتخابية 2021-2025، على النحو التالى:


1ـ محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب - الرئيس - 19307 أصوات.
2- خالد عبد المحسن كامل مرتجى- أمين صندوق - 14210 أصوات.  
3- محمد عمر محمد الدماطي- عضو مجلس إدارة - 19254 صوتا.
4- حسام السيد المتولى غالي- عضو مجلس إدارة - 19223 صوتا.
5- امحمد زكريا عبيد سراج الدين- عضو مجلس إدارة - 18701 صوت.
6- طارق حسن عبد الحميد حسن قنديل- عضو مجلس إدارة- 18253 صوتا.
7- محمد محمود عبد العظيم الغزاو- عضو مجلس إدارة- 18087 صوتا.
8- محمد شوقى السيد إسماعيل- عضو مجلس إدارة- 17804 أصوات.
9- مهند مجدى محمد عبد العزيز محمد- عضو مجلس إدارة- 17420 صوتا.
10- محمد جمال عبد القادر عبد البصير - عضو مجلس إدارة شباب- 15102 صوت.
11- مى عاطف عبد الفتاح حسن- عضو مجلس إدارة شباب- 14281 صوتا.

وقد تم اعتماد إعلان النتيجة المشار اليها من جانب اللجنة الأولمبية المصرية، طبقا للقوانين واللوائح، وكذلك طبقا لما سطَّره محضر الجمعية العمومية، وما انتهت له اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

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