"مكافحة كورونا" توضح آخر تطورات حالة وائل الإبراشي الصحية ..فيديو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يوم بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص مناعة مكتسبة .

اوضح حسام حسني ، إن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة .