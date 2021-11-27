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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أكثر من 125 قاضياً بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ببني سويف|صور

تكريم قضاة هيئة قضايا
تكريم قضاة هيئة قضايا الدولة

أقام مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا  الدولة ببني سويف  برئاسة المستشار هشام مصطفى وبحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي حفل تكريم بالنادي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف للمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم من شيوخ القضاة والمستشارين المُرقين لأعلي وعددهم 91 مستشارا وأعضاء الهيئة الجدد في المحافظة.

جاء ذلك بحضور المستشار صلاح عبد الرؤوف رئيس فرع الهيئة ببني سويف “أول” المستشار رفعت أحمد  القلاوي القائم بعمل رئيس فرع الهيئة ببني سويف "ثان" والمستشار أحمد محمد مصطفي السنوري نائب رئيس مجلس الإدارة  ولفيف من مستشاري هيئة قضايا الدولة وأسرهم . 

حيث تم تكريم المستشار محمد عبداللطيف شحاته  عضو المجلس الأعلى السابق والمستشار جميل الجمل  عضو المجلس الأعلي ورئيس القطاع .

كما تم تكريم القاضيات اللاتي تم تعيينهن  في مجلس الدولة ، كما تم تكريم إسم المستشار المرحوم محمد أحمد محمد عبداللطيف  النائب بالهيئة سابقا .

 

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كما كرم مجلس الإدارة المستشارين المرقين وعددهم 91 عضوا  كما تم تكريم المستشارين المعينين دفعات 2012و2013 و2014  وعددهم 42 عضوا .

من جانبه قال المستشار هشام مصطفي رئيس مجلس إدارة النادي أن هذه التكريمات تأتي  ترسيخاً للقيم والمبادئ التي وضعها  مجلس إدارة النادي في الاحتفاء بالقضاة الجدد المعينين  بالهيئة وبمجلس الدولة من أبناء المحافظة، وتعهدهم بالرعاية العلمية والثقافية وتبصرتهم بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة، لمساعدتهم على تحمل أمانة إقامة الحق والعدل بين الناس بوصفهم سدنة العدالة الجدد، خاصة في ضوء الحدث غير المسبوق في تاريخ مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية بِه.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من مستشاري الهيئة وأسرهم  حيث تم تسلم القاضيات والقضاة شهادات التهنئة بالتعيين ودرع النادي تقديراً لهم.

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بني سويف كورنيش النيل مجلس الدولة مدينة بني سويف قضايا الدولة مجلس إدارة

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