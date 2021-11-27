وزير الإنتاج الحربي: متوقع وصول زوار معرض إديكس إلى 30 ألفا

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض اديكس 2018 تم حجز 20 % من اديكس 2021، لان الدول تراقب عدد الدول والشركات التي شاركت، مشيرا الي ان عدد الشركات التي سوف تشارك في الؤتمر القادم تتخطي الـ 40 شركة .



واضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال استضافته ببرنامج «الصدي»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»،: ان حجم الزوار في المعرض الماضي كان 10 الاف زائر ومن المتوقع ان يصل عدد الزوار الي 30 ألف زائر، من المتخصصين والفنيين في هذا المجال.



وأكد وزير الدولة للانتاج الحربي، ان المشاركين حريصون على المشاركة رغم استمرار جائحة كورونا؛ مؤكدا ان المعرض اضاف لمصر ثقلا عسكريا عالميا .



ونوه وزير الدولة للانتاج الحربي، أن موقع المعرض على الانترنت زاره في الفترة الأخيرة ما يقرب من 154 ألف زائر .

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي، انه خلال الايام القليلة القادمة سوف تشهد مصر اقامة واستضافة النسخة الثانية من معرض إيديكس 2021، مشيرا الي انه سوف يقام في الفترة من 29 نوفبر الي 2 ديسمير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واضاف خلال استضافته ببرنامج «الصدي»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»،: « مصر سوف تنظم هذه المعرض كل عامين بناء على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي»، لافتا أن النجاح الذي حققه معرض إيديكس 2018 جعل مصر تستعد منذ نهايته الي تنظيم معرض معرض إيديكس 2021.



وأوضح وزير الدولة للانتاج الحربي، ان نجاح النسخة الأولي هو ما يعطينا الدفعة لنجاح النسخة الثانية، مشيرا الي ان هناك تعاونا مع عدد من الوزارات من خارجية وسياحة والجهات الأمنية .

وأشار وزير الدولة للانتاج الحربي، ان تأثير جائحة كوورنا علي العالم وحرص مصر على الزائين كان سبب قرار التأجيل .