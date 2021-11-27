ناقد فني: الأفلام العربية تسيطر على مهرجان القاهرة السينمائي

أكد الناقد الفني رامي المتولي، أن ظهور سمير صبري على المسرح خلال تكريم نيللي هي اللقطة الأجمل في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "حوار سمير صبري ونيللي رغم أنه كان ارتجاليا كان فيه حضور قوي واستحواذ على المسرح".

وأشار الناقد الفني رامي المتولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أبرز السلبيات في المهرجان هي الفقرة الكوميدية بين على ربيع وخالد الصاوي، موضحا أن هذه الفقرة كان فيها نوع من الافتعال ولم تكن حيوية، فضلا عن مشاكل أخرى في النطق لدى مقدمة الحفل.

وأضاف الناقد الفني رامي المتولي، أن السيطرة اليوم في ثاني ليالي مهرجان القاهرة السينمائي للأفلام العربية، حيث عرض فيلمين مهمين فيلم سعودي وآخر أردني مؤكدا أن الفيلمين كان فيهما حضور كثيف و تركيز على قضايا المرأة بشكل مكثف.

وأكد أن المنافسة ستكون صعبة على الجوائز مع حضور عربي بارز في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام.