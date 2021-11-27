أبو العينين يهنئ الخطيب برئاسة الأهلي: حفر اسمه كلاعب اسطوري وحقق نجاحات إدارية عظيمة

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد فوزه في انتخابات النادي، وحصوله على ثقة الجمعية العمومية للمرة الثانية على التوالي.

وقال أبو العينين في منشور عبر صفحته الرسمية: أهنئ الأخ والصديق الكابتن / محمود الخطيب على فوزه وقائمته بانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأضاف أن الإقبال الكبير على انتخابات القلعة الحمراء مثّل رسالة حب وثقة من أعضاء وعشاق الأهلي للكابتن محمود الخطيب، ونتيجة لسنوات طويلة بذل فيها الجهد والعطاء لصالح ناديه الذي يعشقه.

وأشار أبو العينين إلى أن الخطيب حفر اسمه فى قلوب عشاق كرة القدم كلاعب أسطوري .. وحقق نجاحًا كبيرًا خلال سنوات رئاسته القلعة الحمراء .. ونجاحه في البقاء على مقعد رئاسة النادي العريق استمرارًا لمسيرة العطاء وما يتحقق من نجاحات وحصد للبطولات ورفعة اسم مصر خلال السنوات الماضية .. فجميعنا فخورون بما يكتبه الأهلي من تاريخ مشرف عالميًا.

وتابع: أهنئكم بثقة الجمعية العمومية متمنيًا لكم التوفيق وأداء رسالتكم تجاه النادي الأهلي العريق .