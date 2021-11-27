حسام صادق: منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم 3 ألاف خدمة طبية للمواطنين.. فيديو

أكد الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم 3 ألاف خدمة طبية للمواطنين.

أضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "استقرار منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد بنسبة 100%"، موضحا: "عملية التسجيل منظومة التأميل الصحي الشامل لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة".

وأشار: "سنبدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأميل الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية قريبا"، مردفا: "تشغيل منظومة التأميل الصحي الشامل في 6 محافظات قبل نهاية يونيو المقبل".

أوضح: "محافظات مصر بالكامل ستتمتع بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 20230"، لافتا: "طبيب لكل أسرة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل".