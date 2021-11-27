الإيدز وضعف المناعة..الصحة توضح أسباب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" في جنوب أفريقيا|فيديو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، عن سبب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، قائلاً إن هذه المتحورات والفيروسات تصيب الناس التي تعاني من ضعف في المناعة، حيث يتمكن الفيروس منه بشكل كبير.

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "تن"، قائلاً: "الناس اللي بيكون عندها ضعف في المناعة، عندما تصاب بالفيروس يمكث معاها بالشهر والشهرين"، نظراً لقدرة الفيروس على التواجد بالخلايا والتكاثر في الأجسام التي تعاني من ضعف في المناعة".

ونوه القائم بعمل وزير الصحة أن جنوب أفريقيا يوجد بها حوالي 8.2 مليون شخص مصاب بـ فيروس "الإيدز"، وهو فيروس يعني نقص المناعة المكتسبة، مؤكداً أن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بالمتحور الجديد "أوميكرون" أو بأي متحور لـ فيروس كورونا، هي أشخاص كانت تعاني بالفعل من ضعف المناعة، ومصابة أيضاً بفيروس "الإيدز".

وتابع خالد عبد الغفار أن هناك حوالي 6.6 مليون شخص فقط من قارة أفريقيا، هم من تلقوا لقاح كورونا، مشيراً إلى أن التطعيم سيقلل من فترة احتضان المرض وتواجده داخل الجسم، وبالتالي يقلل من فرصة حدوث طفرات قد تؤثر بشكل كبير.