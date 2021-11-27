بث مباشر.. بالميراس وفلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس

كشف المديران الفنيان لفريقي بالميراس وفلامينجو البرازيليين، عن التشكيل الرسمي في المواجهة النهائية لكوبا ليبرتادوريس، التي تقام مساء اليوم السبت.



تشكيل بالميراس:

ويفرتون، روني، زي رافائيل، مايكي، لوان، سكاربا، جوميز، بيكويريز، فيجا، دانيلو، دودو.

تشكيل فلامينجو:

دييجو ألفيز، إيسلا، كايو، ديفيد لويز، فيليبي لويس، ويليان، أندرياس، ريبيرو، دي أراسكايتا، هينريك، جابي باربوسا.

وتأهل فلامنجو لنهائى كأس ليبرتادوريس عقب فوزه على فريق برشلونة جواياكيل الإكوادوري بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

في المقابل، نجح بالميراس في الصعود للنهائى على حساب أتلتيكو مينيرو وتعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب و1-1 في مباراة الإياب خارج ملعبه، مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.