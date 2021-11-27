برلماني للمصريين: اطمئنوا خلفكم وأمامكم جيش باسل لا يقهر وقدرات فاقت الخيال

وجه النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ رسالة شكر وتقدير إلى القوات المسلحة المصرية وإلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ، والي رئيس أركان الجيش المصري ، والي رئيس المخابرات الحربية المصرية علي ما يقومون به من بطولات، مؤكدا أن على المصريين أن يفخروا بقيادتهم الوطنية، وأن إخلاصهم ووطنيتهم، راسخ ومستقر وأن التاريخ سيذكر هؤلاء الأبطال بحروف من نور .



وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، عقب الدعوة التى وجهتها وزارة الدفاع لاعضاء مجلس النواب والشيوخ اليوم بفندق الماسة ، بأن القوات المسلحة استعرضت أمام النواب التحديات التى تواجه الوطن الداخلية والخارجية، واستعرضت الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى التي تقوم بها القوات المسلحة، بهدف حماية أمن الوطن ، مشددا على أن ما استمع له النواب، من قدرات الجيش المصري فاق الخيال ، في الرقي والتحديث والتطوير ، على أحدث النظم العسكريه العالمية، وان ما قام بة الجيش خلال الفترة الماضية، تنوء عن حملة الجبال ، ولكن إرادة الابطال كانت حاضرة هدفها الحفاظ علي مقدرات الوطن.

ووجه عبد العزيز رسالة المصريين ، افخروا برئيسكم القوي الأمين ، الشريف الواعي ، افخروا بجيشهم الوطنى افخروا بقيادات القوات المسلحه الشرفاء ، وللشعب المصري اطمئنوا خلفكم وامامكم جيش باسل لا يقهر بعزيمه الأبطال لايري الا مصلحة الوطن.



وأكد عبد العزيز أنه طالب من القوات المسلحه عرض هذة الإمكانيات والتحديات التي تقوم بها القوات المسلحه ، علي الشباب المصري ، في رسائل مصورة توعوية ، وندوات ، وابهارهم بإمكانيات وعظمة جيش مصر ، وحتي يكونوا علي درايه بحجم التحديات التي تواجه الوطن ...حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.