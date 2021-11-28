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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته فرد خرطوش و6 آلاف قرص تامول

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش و 6000 قرص تامول بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 6000 قرص لعقار التامول المخدر – مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) .

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والأقراص المخدرة للإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

حبس شخص حبس قرص تامول مدينة نصر

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