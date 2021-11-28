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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تطرح أذون خزانة بـ17.5 مليار جنيه.. اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تطر وزارة المالية، أذون خزانة، صباح اليوم الأحد، أجلي 91، و273 يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع 45 مليار جنيه.
 

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وقال التقرير إن الوزارة تبيع أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه وأجل 273 يوما بـ 14 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة 17.5 مليار  جنيه اليوم الأحد يتبقى لها طرحين اثنين بقيمة 29.5 مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

 

وقلصت وزارة المالية هذا الأسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر


وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو السابق ؛ أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و 247 مليار جنيه في يونيو 2021. 

أجل 91 يوما وزارة المالية مال واعمال الفجوة التمويلية اخبار مصر

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