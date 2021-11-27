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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زاهي حواس: اكتشافات طريق الكباش بمجهودات مصرية خالصة منذ 1949

صدى البلد

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن الاكتشافات التي حدثت في مشروع طريق الكباش منذ اكتشافه في عام 1949 حتى الان لم يكن فيها عالم أجنبي واحد وكلهم مصريين والاكتشافات بمجهودات مصرية خالصة، قائلا "بكيت من الفرحة عندما رأيت احتفالية طريق الكباش والاكتشافات في طريق الكباش ضخمة جدا".

وأضاف زاهي حواس، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن طريق الكباش مجهود علماء كثر وكان مخططا له الافتتاح في عام 2012، موضحا أنهم كانوا ينون الافتتاح وأنهوا منه 2400 من أصل 2700 متر، والوزير خالد العناني أنهى الـ300 متر الأخيرة.

وتابع  زاهي حواس: "السياحة فى مصر داخله فى كل بيت مصري ومهمة لكل مصري والعائد من ده على المصريين سيكون ضخم جدا، وجالي رسائل من كل مكان في الدنيا بيقولوا ده ابداع ومصر جديدة مشوفنهاش قبل كده".
 

الدكتور زاهي حواس الإكتشافات مشروع طريق الكباش خالد العنانى

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