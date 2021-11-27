سفير مصر الجديد في الدنمارك يلتقي وفد الكنيسة القبطية بكوبنهاجن |صور

استقبل السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية بكوبنهاجن، وأعضاء السفارة يوم ٢٦ الجاري نيافة الأب موسى، راعى الكنيسة القبطية، ووفد من الكنيسة برفقة نيافته، وذلك على ضوء تسلم السفير المصري الجديد مهام عمله.

أشاد السفير المصري خلال اللقاء بالعلاقة المتميزة التي تربط السفارة فى كوبنهاجن بالكنيسة القبطية، وأعرب عن تطلعه لمواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على أن الهدف المشترك هو تعزيز التواجد المصري في الدانمارك، ورعاية الجالية المصرية المقيمة بها، فضلاً عن نقل جميع التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر للجانب الدنماركي.

وأشاد وفد الكنيسة بالجهود المبذولة من قِبل السفارة لرعاية المصريين من خلال تقديم كافة الخدمات القنصلية ومحاولة تذليل أية عقبات قد تواجههم، بما يُحقق مصالح المصريين المقيمين فى الدانمارك، وأعرب عن التقدير لدور السفارة في تعزيز العلاقات بين البلدين.