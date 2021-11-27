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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشرف الفني على حفل افتتاح طريق الكباش يوضح دلالة وطريقة تنفيذ مشهد البحيرة المقدسة| فيديو

مشهد البحيرة المقدسة
مشهد البحيرة المقدسة

قال المهندس محمد عطية، المشرف الفني على حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، إن مشهد البحيرة المقدسة؛ هو جزء كبير من خطة، تم تصميمها للأغنية الموازية لحدث موكب المراكب المقدسة بـ طريق الكباش.

وأضاف محمد عطية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المٌذاع على فضائية "دي إم سي"، أن البحيرة المقدسة هي بحيرة موجودة بجانب معبد الكرنك، وكان يغتسل فيها الكهنة قبل ظهور ما يُسمى بـ التطهر، ويقال إنها مرتبطة بـ نهر النيل.

وتابع المشرف الفني على حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، أن هذا الاحتفال عند القدماء المصريين، مرتبط بالخير والفيضان، والاحتفال بتجديد الشباب والحياة، معقبا: استغلينا كل ده، بأن تكون هذه البحيرة جزءا من الاحتفالية بتاعتنا.

وواصل محمد عطية : جعلنا هذه المشهد مسرحي واستعراضي، يحكي ما كان يحدث في زمن القدماء المصريين، ولكن بشكل مسرحي.

وكشف المشرف الفني على حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، عن طريقة تنفيذ هذا المشهد، قائلاً: كنا بنفكر نعمل المشهد من خلال استيدج في البحيرة، ولكن الفكرة تطورت لأن يكون الاستيدج تحت الماء بـ 5 سم .
ونوه محمد عطية بأن تنفيذ هذا العمل المسرحي؛ كان معقدا للغاية، وتم التحضير له خلال 7 أيام فقط، معقباً: الفروق في عمق المياه، كان من التعقيدات التي واجهتنا أثناء تنفيذه. 

حفل افتتاح طريق الكباش مشهد البحيرة المقدسة المشرف الفني موكب المراكب المقدسة طريق الكباش

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