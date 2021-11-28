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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عبد الغفار: لم يتم اكتشاف أية إصابة بـ أوميكرون في مصر.. وتطعيم 400 ألف يوميًا و30 مليوناً حصلوا على الجرعة الأولى

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة:


تطعيم 400 ألف يوميًا و30 مليوناً حصلوا على الجرعة الأولى
لم يتم اكتشاف أية إصابة بـ أوميكرون في مصر
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب إفريقيا بسبب نقص المناعة


قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير  التعليم العالي  والقائم بعمل وزير الصحة، إننا أمام مرحلة تحور جديد لـ فيروس كورونا أطلق عليه أوميكرون

 

وأضاف خالد عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هل تحور كورونا الجديد أوميكرون أشرس وأقوى  وهل يتسبب في زيادة حالات الوفاة؟…  كل هذه الأسئلة  لا يمكن الإجابة عليها الآن ومازالت الدراسات قائمة ".

 

وأكمل خالد عبد الغفار :"  التحور الجديد به نفس أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن إجراء المسحة قادرة على اكتشاف إصابة أي فرد بمنحور اوميكرون الجديد “، مضيفا:”  أي تحور في فيروس كورونا يحتاج إلى وسيط كي يساعده على حدوث هذا التحور ".

 

وأضاف خالد عبد الغفار:"  الأماكن التي بها معدلات نقص مناعة تزيد من فرص تحور الفيروس وجنوب افريقيا بها  أعداد كبيرة مصابة بالإيدز وبالتالي عدد كبير من الأفراد هناك يعانون من نقص المناعة وبالتالي تكون فرصة لـ فيروس كورونا كي يتحور ويتغير ".


وتابع خالد عبد الغفار :"   محدش يقدر يجاوب على سؤال مدى فعالية اللقاحات تجاه تحور كورونا الجديد أوميكرون وما زالت الدراسات مستمرة، و يجب ألا يكون هناك حالة من الذعر والرعب لحين الانتهاء من الدراسات العلمية حول تحور اوميكرون الجديد".

 

وقال  وزير  التعليم العالي  والقائم بعمل وزير الصحة، إن  اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا اجتمعت بالأمس من أجل اتخاذ حزمة القرارات  التي تم الإعلان عنها وعلى رأسها وقف الطيران المباشر بين مصر وجنوب أفريقيا  بسبب ظهور متحور أوميكرون، مضيفا:"   الرئيس السيسي يتابع تطورات فيروس كورونا  وتحور اوميكرون الجديد ".


وتابع خالد عبد الغفار :"   يتم تشديد  الاجراءات الاحترازية داخل المطارات من اجل اكتشاف اي حالة قد تكون قادمة من جنوب أفريقيا “، وتابع:”  من يتصور أنه محمي من أي تحور في فيروس كورونا يكون واهم، ولكن ما تفعله الدولة حاليا هو اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية إلى أن تتوافر معلومات كثيرة عن تحور كورونا الجديد أوميكرون ".

 

ولفت خالد عبد الغفار :" 90 % من الحالات الايجابية في مصر من تحور دلتا ، ومتحور اوميكرون مازال متحور جديد ويتم دراسته علميا بشكل كافي وحتى الآن  لم يتم اكتشاف  أي إصابة بـ اوميكرون في مصر ".


وشدد الدكتور خالد عبد الغفار،  على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، قائلا:" على كل مواطن  أن يطبق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا .
 

وأضاف خالد عبد الغفار :"   معدلات التطعيم تصل لـ 400 ألف مواطن في اليوم  وهناك زيادة في معدلات التطعيم باللقاحات، و تم تطعيم أكثر من 30  مليون مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الآن  وحوالي 15 مليون مواطن بالجرعة الثانية من اللقاحات ، وسيتم منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية دون الحصول على اللقاح بداية من أول ديسمبر وهذا قرار نهائي".

 

وأكمل خالد عبد الغفار :"الدولة معنية بتوفير اللقاحات لكل المواطنين بالمجان وعلى المواطن حماية نفسه ويرتدي الكمامة"، مضيفا:"يجب أن يزيد معدل إقبال المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، ولدينا وفرة في كافة أنواع اللقاحات ".
 

خالد عبد الغفار كورونا اوميكرون اللقاحات فيروس كورونا

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