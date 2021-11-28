الكاتب أسامة عبدالعال يكشف تفاصيل روايته "الحب في زمن الكوفيد"

انتهى الكاتب أسامة عبدالعال من كتابة روايته الجديدة "الحب في زمن الكوفيد"، والتي تروي قصة حقيقية حدثت في مصر عام 2020.

وأكد عبد العال في تصريحاته إن روايته تحكي قصة حب في محافظة الإسكندرية بين شاب وشابة أصيبا بفيروس كورونا هم وعائلتهم بالكامل وكان عزلهم سبب رئيسي في تعرفهم على بعضهم البعض وبداية قصة حب كبيرة بينهما امتلأت بالعديد من المفاجآت غير السارة والذي كان سبباً رئيسياً فيها هو فيروس كوفيد 19 المميت.

وأضاف الكاتب الشاب أسامة عبدالعال إن روايته ستكون موجودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب متوقعاً تحقيقها نجاحاً كبيراً لما تحمله من طابع رومانسي حقيقي يعيد إلى الأذهان قصص العشق الأسطورية مثل روميو و جولييت ، وقيس وليلى، وعنتر وعبلة.