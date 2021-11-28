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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق العوضي: سأضع كل خبراتي في الدفاع عن الفنان رشوان توفيق.. فيديو

رشوان توفيق
رشوان توفيق

علق  المحامي طارق العوضي، المحامي بالنقض، على  الدعوى القضائية المقامة من حفيد وزوج ابنة الفنان رشوان للحجر عليه.

وقال "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الفنان رشوان توفيق قيمة وقامة وتربينا على أعماله الفنية ومسلسلاته وفنه الراقي".

وأضاف: "الموضوع استفزني وبقى حاجه تتعب الأعصاب.. وأعلنت تطوعي للدفاع عنه بشكل كامل في أي نزلع قانوني يتعرض لها".

وأشار: "ابنة الفنان رشوان توفيق هي من قامت برفع الدعوى للحجر على والدها بتحريض من زوجها"، مؤكدًا: "رشوان توفيق واعي ومثقف ولديه ذاكرة قوية ولديه رقي في الحوار".

وأشار: "سأضع كل خبراتي في الدفاع عنه ورفع روحه المعنوية"، ، مطالبا الجميع بمساندة قاماتنا الفنية الكبيرة، معقبا: "الفنان رشوان توفيق صاحب تاريخ فني كبير ومحترم أثرى به الفن المصري خلال مسيرته التي امتدت على مدار عقود من الزمن".

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