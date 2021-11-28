القاهرة السينمائي يرد.. القصة الكاملة لأزمة محسن أحمد مع المهرجان

أعرب الفنان محسن أحمد عن حزنه لعدم حضور حفل افتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت ليلة أمس الجمعة 26 نوفمبر، بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب فيه: «اتي زمنا يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور .. أشك انني علي قيد الحياة».

رد النقابة

وعلى الفور أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا صباح اليوم السبت تعتذر فيه للفنان الدكتور محسن أحمد، الذي علق قائلًا: «هكذا تفاعل مع ما كتبت السيد نقيب السينمائين .. له كل الشكر التقدير والاحترام».

رد مهرجان القاهرة

رد مهرجان القاهرة السينمائي على هذا الجدل من خلال احد المنظمين وقال ":أجرى المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة وأندرو محسن المدير الفني اتصالا هاتفيا بالسينمائي الكبير محسن أحمد للتأكيد على احترام المهرجان لشخصه ومكانته الفنية وأن عدم وصول دعوة الإفتتاح أمر غير مقصود وأنه مدعو للمشاركة في ندوة فيلم الكيت كات مساء الإثنين المقبل



الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.



تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.