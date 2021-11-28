عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة السينمائي يرد.. القصة الكاملة لأزمة محسن أحمد مع المهرجان

محسن أحمد
محسن أحمد

أعرب الفنان محسن أحمد عن حزنه لعدم حضور حفل افتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت ليلة أمس الجمعة 26 نوفمبر، بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب فيه: «اتي زمنا يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور .. أشك انني علي قيد الحياة».

رد النقابة

وعلى الفور أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا صباح اليوم السبت تعتذر فيه للفنان الدكتور محسن أحمد، الذي علق قائلًا: «هكذا تفاعل مع ما كتبت السيد نقيب السينمائين .. له كل الشكر  التقدير والاحترام».

رد مهرجان القاهرة

رد مهرجان القاهرة السينمائي على هذا الجدل من خلال احد المنظمين وقال ":أجرى المنتج والسيناريست محمد حفظي  رئيس مهرجان القاهرة وأندرو محسن المدير الفني  اتصالا هاتفيا بالسينمائي الكبير محسن أحمد للتأكيد على احترام المهرجان لشخصه ومكانته الفنية وأن عدم وصول دعوة الإفتتاح أمر غير مقصود وأنه مدعو للمشاركة في ندوة فيلم الكيت كات  مساء الإثنين المقبل


الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.

سمير صبري يكشف كواليس تكريم نيللي في مهرجان القاهرة السينمائي ..فيديو

لقطات من اليوم الثاني لـ ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد


تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.

 

 

ترشيحاتنا

فرنسا تعلن عن بؤرة لـ تفشي إنفلونزا الطيور

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

دعاء الزوجة لزوجها.. اغتنميه للحصول على السعادة والاستقرار

بيراميدز يكشف كواليس التعاقد مع ثلاثي الأهلي

السودان يعلن منع دخول مسافري 5 دول إفريقية بسبب متحور أوميكرون

السودان..أنباء عن تعيين مدير جديد للمخابرات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

خريجة حاسبات ومعلومات.. متسولة تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. شاهد ماذا طلبت

بعد تصدرها التريند.. دوللي شاهين تفتح خزائن أسرارها في ندوة صدى البلد

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ