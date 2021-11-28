عادل درويش: هناك تفاهم وتعاون بين الإخوان في بريطانيا وأجهزة الأمن.. فيديو

قال عادل درويش، المؤرخ والصحفي البرلماني بمجلس العموم البريطاني، إن هناك تفاهما وتعاونا بين الإخوان في بريطانيا وأجهزة الأمن.



وأضاف "درويش"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "حماس مدرجة كجماعة إرهابية في أكثر من بلد.. المخابرات وأجهزة الأمن في بريطانيا كشفت أن هناك علاقة مباشرة بين المنظمة السياسية وبين الجماعات الإرهابية وأن التمويل يذهب للتمويل الإرهاب".



وأكد: "وزيرة الداخلية في بريطانيا كان لديها أدلة تثبت أن الجناح السياسي يمول الجماعات الإرهابية"، موضحا: "الإرهاب هو ارتكاب عمل عنف يؤدي لإيذاء بشر أو ممتلكات بقصد الحصول على غرض سياسي".



