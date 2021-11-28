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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان عز الأسطول يحكي تفاصيل مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش.. فيديو

الفنان عز الأسطول
الفنان عز الأسطول

قال الفنان عز الأسطول، إنه شارك بـ إنشودة "آمون راع" في حفل افتتاح طريق الكباش، مشيراً إلى أن في بداية الأمر كانت الإنشودة ستُغنى باللغة العربية، وتم إرسال الترجمة له بعد ذلك، معقباً: "الكلام كان مكسر وكان له معاني جميلة وخرافية.. بس كان يحتاج أن يكون موزون ومٌقفى"  
وأضاف عز الأسطول خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" المٌذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المايسترو نادر عباسي له الفضل الكبير في ابتكار كل هذه الأفكار الخاصة بحفل افتتاح طريق الكباش، معقباً: "له جزيل الشكر والتقدير".
وتابع الفنان أنه اخترع على المايسترو بإعطاء هذه الكلمات للشاعرة هناء يوسف، لتقوم بصياغته في شكل غنائي، معقباً: "أي يوزن ويُقفى، وتترتب الكلمات حتى يستطيع المايسترو تلحينها".
ونوه عز الأسطول أنه بالفعل تم صياغته، ولكن عنائه كان بلغة المصري القديم، لأن الكلمات كانت موجهة لـ الإله آمون رع، معقباً: "الكلام نفسه قشعرني لأني حسيت إن المفروض يوجه لـ الله بس".
وأكمل الفنان أن قرار غناء هذه الإنشودة بلغة القدماء المصريين وليست اللغة العربية، أُتخذ قبل الحفل بـ 7 أيام، معقباً: "اللحن كان خرافي باللغة العربية، وحسيت اني هعمل مجهود عصبي عشان أحفظه تاني بلغة القدماء المصريين، ولكن المايسترو نادر عباسي عملي اللحن والكلمات عشان أحفظها".  

عز الأسطول حفل افتتاح طريق الكباش إنشودة آمون راع المايسترو نادر عباسي طريق الكباش

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